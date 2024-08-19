Аварія сталася на вулиці Зеленій у селищі Воєгоще

У неділю, 18 серпня, у селищі Воєгоще Камінь-Каширського району сталася сталася аварія, в якій постраждали семеро людей. Про це повідомили в поліції Волинської області.

За даними слідства, 28-річна водійка автомобіля Renault Megane, не впоралась з керуванням, в’їхала у бетонний паркан та електроопору, внаслідок чого легковик перевернувся.

«Унаслідок ДТП водійка та шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Її та двох пасажирів, віком 30 та 4 років, госпіталізували», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу або три роки обмеження волі.