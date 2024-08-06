Водій не врахував дорожньої обстановки та з'їхав з дороги

У понеділок, 5 серпня, в селі Жванець Кам'янець-Подільського району водій автобуса в’їхав у стіну нежитлового приміщення, внаслідок чого постраждали семеро дітей та один дорослий. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За даними слідства, аварія на трасі сполученням Житомир – Чернівці сталася близько 17:45. Попередньо відомо, що 61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей на відпочинок із Києва в Болгарію. Водій не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги у селі Жванець, після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

«На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів. У результаті ДТП травмувався 62-річний чоловік і семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували їх до лікарні», – зазначають правоохоронці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення ПДР, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 85 тис. грн штрафу або виправні роботи на два роки.