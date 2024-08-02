Аварія на проспекті Грушевського в Кам'янці-Подільському сталася 1 серпня

У четвер, 1 серпня, на проспекті Грушевського в Кам’янці-Подільському сталася ДТП, в якій загинув 74-річний водій автомобіля ВАЗ і постраждали дві його пасажирки. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, близько 15:20 зіткнулися автомобіль ВАЗ під керуванням 74-річного кам’янчанина та легковик Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 27-річний житель Нової Ушиці.

«Унаслідок аварії водій ВАЗ загинув на місці події. Двох його пасажирок віком 74 та 82 років, госпіталізували до Кам’янець-Подільської міської лікарні», – зазначили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.