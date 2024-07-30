Аварія сталася в селі Маліївці Кам'янець-Подільського району

У понеділок, 29 липня, у селі Маліївці Новодунаєвецької громади сталася ДТП, в якій загинув 24-річний водій Škoda Octavia. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, 24-річний житель Нової Ушиці, який перебував за кермом Škoda Octavia, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Поліцейські взяли зразки крові водія, аби встановити, чи перебував він у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.