ДТП трапилась 20 липня на трасі Житомир – Чернівці поблизу Ярмолинців

На Хмельниччині нетверезий водій Volkswagen Passat зʼїхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП його 24-річний пасажир помер у реанімації.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась ще 20 липня близько 19:55, поблизу селища Ярмолинці на трасі Житомир – Чернівці. 32-річний водій автомобіля Volkswagen Passat з’їхав з дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП 24-річний пасажир автомобіля, мешканець Хмельницького, від отриманих травм помер у реанімації Ярмолинецької багатопрофільної лікарні. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху водіями, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 10 років ув’язнення.