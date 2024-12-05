ДТП трапилась 20 липня на трасі Житомир – Чернівці поблизу Ярмолинців

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок водію легковика, який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП. Суд призначив йому п’ять років тюрми з забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, ввечері 20 липня цього року поблизу селища Ярмолинці Хмельницької області на трасі Житомир-Чернівці трапилась смертельна ДТП. Водій авто Volkswagen Passat ВЗ Андрій Олійник не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинув автомобіль у кюветі. 24-річний пасажир легковика помер від отриманих травм. Винуватець аварії перебував у нетверезому стані.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що того дня до нього прийшли знайомі, які повертались із похорону та були нетверезі. Він випив із ними 100 грам горілки, а потім вони хотіли поїхати на рибалку. Чоловіки не змогли знайти тверезого водія, тому за кермо сів обвинувачуваний, який був найбільш тверезим. Водій заявив, що шкодує про вчинене, вибачився перед батьком загиблого та частково відшкодував йому завдану шкоду. У суді потерпілий не заперечував проти призначення обвинуваченому мінімального покарання.

Справу розглянула суддя Оксана Шевчик, яка дослідила усі матеріали та визнала обвинуваченого винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані. Суддя призначила йому покарання – п’ять років тюрми із забороною керувати транспортними засобами п’ять років. Винуватець ДТП також має виплатити родичу загиблого 199 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.