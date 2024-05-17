Президент на зустрічі з журналістами 16 травня 2024 року

Українські військові змогли стабілізувати просування росіян на Харківщині. Найглибша точка просування ворога – 10 км. На окремих ділянках фронту Харківської області ворог не мав успіхів. Про це у четвер, 16 травня, розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Він зазначив, що кілька напрямків посилили окремими батальйонами.

За словами президента, росіяни мають успіх у наступі на Харківщину через брак на фронті ППО. Окупанти мають перевагу й активно застосовують авіабомби та артилерію. Крім цього, на ситуацію вплинула й пауза з постачанням допомоги від партнерів.

«До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Зрозуміло, що Вовчанськ – це їхня ціль. Але головне на сьогодні – наші Сили оборони стабілізували ситуацію», – розповів президент.

Також на зустрічі з журналістами Зеленський прокоментував приїзд до України держсекретаря США Ентоні Блінкена. За словами президента, результатом візиту стало те, що Україна отримає пакет допомоги на 2 млрд доларів. Крім цього, США мають пропозиції гарантій безпеки. Представники української влади обговорили з Блінкеном бачення саміту НАТО та потреби систем ППО для України.

Зустріч Володимира Зеленського з журналістами 16 травня (Фото ОП)

Зеленський запевнив, що партнери не штовхають Україну на переговори з Росією. Він зазначив, що Україна має правильний майданчик, де має ініціативу. Йдеться про саміт миру, на якому просуватимуть питання вільного судноплавства, ядерної безпеки, обміну полоненими та повернення українських дітей.

«Перед розмовою з Росією треба мати детальний план, який погодив весь світ. Я розмовляю з лідерами. Дипломатами займається Андрій Єрмак. Вчора він презентував із Расмуссеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО, зустрічався в Брюсселі з багатьма послами», – сказав Зеленський.

За словами президента, партнери бояться програшу Росії й хочуть, щоб «Україна перемогла так, щоб Росія не програла», оскільки важко передбачити, як розвиватиметься геополітична ситуація.

«Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що це так не працює. Щоб Україна перемогла, нам потрібно дати все, з чим перемагають», – сказав президент журналістам.

Президент розповів, що є прогрес в отриманні чеської зброї й військові не скаржаться на брак артилерійських снарядів. Незабаром Україна розпочне ініціативу, в якій партнери допомагатимуть з виробництвом дронів. Зеленський зазначив, що тренування французьких військових в Україні, про яке говорив Еммануель Макрон, є логічним кроком. Згодом можна розпочати співпрацю з розмінування територій та створити хаб із ремонту французької техніки прямо в Україні.