Російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова. Про це у середу, 15 травня, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У правоохоронному відомстві повідомили, що фейкова інформація містить нібито заклик від ДСНС України про евакуацію мешканців Харківщини. Насправді ж це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед громади.

У МВС запевняють, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає. Українців також закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації і не дати ворогу ввести себе в оману.

Зазначимо, що сьогодні вдень голова Харкова Ігор Терехов заявив, що евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів області, де тривають активні бойові дії. За його словами, до міста вже прибули понад 6 тис. людей – їх розмістили у гуртожитках і надають «усе можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними».

Зазначимо, що на Харківському напрямку впродовж останніх кількох днів тривають важкі бої. Українські захисники були вимушені переміститись на більш вигідні позиції. Водночас ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Силам оборони та безпеки України впродовж сьогоднішнього дня, 15 травня, вдалося частково стабілізувати ситуацію на Харківщині.