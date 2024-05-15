Генштаб повідомив про тактичний відхід ЗСУ в районі Вовчанська
Росіяни сконцентрували наступ на чотирьох напрямках на Харківщині
Українські військовослужбовці здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції на Харківському напрямку. Зокрема, щоб зберегти життя бійців Сил оборони, командування ухвалило рішення про переміщення в районі села Лук’янівка та міста Вовчанськ, повідомили у прес-службі Генштабу у ніч на середу, 15 травня.
У Генеральному штабі повідомили, що на Харківському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак. Спроби наступу росіяни сконцентрували на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, російське Шебекіно – Вовчанськ.
«На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають», – повідомили у прес-службі Генштабу.
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