На напрямку тривають бої, ЗСУ атакують окупантів з артилерії та БПЛА

Українські військовослужбовці здійснили маневр та перемістилися на більш вигідні позиції на Харківському напрямку. Зокрема, щоб зберегти життя бійців Сил оборони, командування ухвалило рішення про переміщення в районі села Лук’янівка та міста Вовчанськ, повідомили у прес-службі Генштабу у ніч на середу, 15 травня.

У Генеральному штабі повідомили, що на Харківському напрямку українські захисники відбили 11 ворожих атак. Спроби наступу росіяни сконцентрували на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, російське Шебекіно – Вовчанськ.

«На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають», – повідомили у прес-службі Генштабу.

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