На кожному етапі підтримки України виникають питання, які потрібно порушувати в публічній площині, й не Росії визначати межі цієї підтримки. Так міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив заяви Емманюеля Макрона про можливу відправку військ в Україну, пише «Укрінформ».

«Нам потрібна послідовність. Коли за два тижні до зустрічі ми чуємо, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що через п'ять років ми, ймовірно, будемо воювати з Росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки. Тож ця дискусія буде розвиватись в часі у Європі, тому що вона необхідна. Вона повинна була виникнути», –заявив міністр.

«Наша мета – зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати – навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації і однакові цілі: перемогти Росію», – уточнив Сежурне.

За його словами, європейських лідерів, які брали участь у зустрічі в Парижі, ця тема не застала зненацька. Глава французької дипломатії також спростував твердження про наявність дипломатичного протистояння між Парижем та Берліном з цього питання. За словами Сежурне, між країнами є згода на рівні 80%.

«Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета – підтримати Україну», – пояснив французький міністр.

Він також укотре запевнив, що військової присутності Франції в Україні немає, є лише підтримка у вигляді обладнання та зброї. Все інше – вигадки російської пропаганди. Сежурне повторив, що Франція повинна бути «на правильному боці історії» та добре розуміє, що Росія не зупиниться на досягнутому, особливо на тлі невизначеності напередодні американських виборів.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».