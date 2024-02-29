Прем'єр-міністр підкреслив, що сили Франції можуть допомогти Україні не на фронті

Франція може відправити своїх солдатів до України, повідомив у середу, 28 лютого, прем’єр-міністр країни Габріель Атталь, передає Public Senat. Раніше тезу про можливе введення західних військ до України озвучив президент Франції Емманюель Макрон.

Коментуючи заяву президента у Сенаті, Габріель Атталь повідомив, що Франція дійсно може відправити своїх солдатів на територію України. Водночас за словами прем’єр-міністра, йдеться на про військовослужбовців, які будуть безпосередньо воювати на фронті.

«Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми цілком можемо говорити про солдатів, які проводять навчання, оборону “земля-повітря” або оборону певної кількості кордонів», – повідомив Габріель Атталь.

Прем’єр-міністр Франції зазначив, що Росія змінила свою позицію та стала жорсткішою стосовно України та інших західних країн. На думку Атталя, Росія прямо несе загрозу не тільки для України, але і для Франції.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, «нічого не можна виключати у майбутньому».

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сухопутних військ європейських держав чи НАТО не буде на території України. Від участі своїх військовослужбовців на українському фронті також відмовилися США. За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не буде відправляти свої війська до України, проте окремі країни блоку можуть висунути цю ініціативу, оскільки для неї не потрібна згода усіх країн-членів НАТО.