Це вже четвертий візит державного секретаря США до України від початку широкомасштабного вторгнення Росії

У вівторок, 14 травня, з неоголошеним візитом в Україну приїхав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Про це повідомив сам посадовець на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії», – написав Ентоні Блінкен.

Очікується, що Блінкен обговорить, як додаткова допомога США може зміцнити захист України. Держсекретар запевнить українських посадовців, зокрема і президента Володимира Зеленського, у незмінній підтримці США та виступить з промовою, зосередженою на майбутньому України, пише Reuters.

Анонімний співрозмовник видання заявив, що візит має продемонструвати «потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, переживають непрості часи».

Зазначимо, що Ентоні Блінкен вже тричі приїжджав в Україну. Зокрема, у вересні 2023 року, він приїхав до Києва провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, відвідав українських прикордонників на Київщині та з'їздив на навчання з розмінування на Чернігівщині. Тоді ж Блінкен оголосив про виділення понад 1 млрд доларів на допомогу Україні.

8 вересня 2022 року Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом і оголосив про нову велику військову допомогу США для України.

У квітні 2022 року Ентоні Блінкен відвідав Київ та заявив, що дипломати США повертаються в українську столицю.