Про надання пакета допомоги Блінкен повідомив під час брифінгу з українським МЗС

Сполучені Штати Америки нададуть додаткові 2 млрд доларів на допомогу Україні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 15 травня, передає «Радіо Свобода».

Під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати погодили виділення додаткового пакета допомоги. Гроші спрямують на фінансову та військову підтримку України в боротьбі проти Росії.

«Ми маємо додаткову допомогу, яка зараз у дорозі. Насправді деяка допомога вже прибула. Але сьогодні я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові два мільярди доларів фінансової та військової допомоги Україні», – заявив Ентоні Блінкен.

Держсекретар розповів, що в межах пакета військової допомоги США організовують перший фонд для оборонних підприємств. Він передбачає три напрямки:

термінове надання озброєння;

інвестування в українську оборонну промисловість;

закупівлі зброї для України з інших країн.

За словами Ентоні Блінкена, допомога США з попередніх пакетів допомоги рухається до України, а частина з неї вже прибула. Державний секретар США додав, що країна також зосереджена на пошуку установок Patriot та інших систем ППО.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до Києва вранці 14 травня з неоголошеним візитом. У столиці держсекретар зустрівся з українськими чиновниками, а також побував у ветеранському закладі Veterano Pizza. Ввечері 14 травня Ентоні Блінкен виступив на сцені київського бару «БарменДиктат», виконавши пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World – поглянути на повний виступ держсекретаря у Києві можна тут.