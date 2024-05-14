Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, який прибув 14 травня до Києва з неоголошеним візитом, виступає у столичному барі «БарменДиктат». Держсекретар виконав пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World, виступивши в ролі фронтмена та гітариста. Перед тим Ентоні Блінкен виступив з офіційною промовою про допомогу Україні, а також спільно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідав київський заклад Veterano Pizza, де працюють ветерани АТО. Зазначимо, Ентоні Блінкен неодноразово згадував у соцмережах, що є гітаристом-аматором. Восени 2023 року Блінкен презентував нову ініціативу культурної дипломатії, яку назвав Global Music Diplomacy Initiative – тоді він виступив як фронтмен, виконавши пісню Hoochie Coochie Man.

Відео: C-Span

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter