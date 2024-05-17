Йдеться про будівництво на вул. Тракт Глинянський, 1

На вул. Тракт Глинянський у Львові планують збудувати багатоквартирні житлові будинки з комерційними приміщеннями. Відповідний проект землеустрою для затвердили депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 16 травня.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Тракт Глинянський, 1 площею 0,43 га, що призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку та розташована в зоні Ж-3, що дозволяє забудову висотою 5-10 поверхів.

Раніше на цій ділянці була розташована торгово-комерційна база громадського харчування Львівської області. Із 2001 року для обслуговування цієї бази цю ділянку орендувало ТзОВ «Амфіон». У 2018 році компанія звернулась до міськради за дозволом на поділ великої ділянки площею 0,67 га на чотири окремі ділянки.

На сесії 16 травня депутати затвердили проект землеустрою на одну з них площею 0,43 га під будівництво багатоквартирних житлових будинків. За рік компанія сплачуватиме за користування ділянкою 764 тис. грн.

ТзОВ «Амфіон» зареєстроване у 1996 році та займається орендою нерухомості. Засновниками компанії вказані мешканець Оброшиного Назар Буский і львів’янин Олег Яремко. Назар Буский відомий низкою забудов у Львові, зокрема ЖК на вул. Під Голоском, бізнес-центру на вул. Панаса Мирного. Натомість Олег Яремко був помічений у сумнівному аукціоні з продажу майна на вул. Личаківській.