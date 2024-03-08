Червоним кольором позначена траєкторія майбутнього проїзду між вул. Пимоненка і Пасічною

«Львівавтодор» отримав функції замовника на проектування і будівництво двох вулиць у районі Під Голоском та в районі Пасічної. Будівництво обох вулиць профінансують забудовники, які на цих вулицях будують житлові комплекси. Відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 8 березня.

Перше рішення стосується будівництва проїзду від вул. Малоголосківської до проїзду Проектованого, 15. Розробкою проекту та визначенням підрядника буде займатися ЛКП «Львівавтодор». Профінансує ці роботи ТзОВ «Галицька будівельна гільдія». Компанія зареєстрована у 2011 році у Львові. Її власниками через АТ «Закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд “Меркурі”» є львів’яни Тарас Мужик, Олександр Криштофор і мешканець Оброшино Назар Буский.

Друге рішення стосується будівництва проїзду між вул. Пимоненка і Пасічною, що стане продовженням вул. Хлібної. Це будівництво профінансує ПП «Зодчий 2010». Компанія надала звернення, щодо продовження термінів виконання зобов’язань до 1 вересня 2024 року.

У 2021 році ПП «Зодчий 2010» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових багатоповерхівок на вулиці Пимоненка. Як писало NGL.media, виданий дозвіл суперечить генплану Львова. Компанія заснована у 2011 році у Львові та через ТОВ «Лев Девелопмент» належить Василеві Левицькому та Олександрові Островському.