ДПТ передбачає відновлення промислової залізничної гілки, що вела до заводу «Хімсільмаш»

У районі вул. Шевченка, між Рясним та Білогорщею продовжать бічну вул. Шевченка, побудують транспортне кільце та відновлять закинуту промислову залізничну гілку. Відповідний проект детального плану території оприлюднили 23 березня на сайті Львівської міської ради.

ДПТ охоплює територію площею 19,8 га та передбачає винесення проектів добудови магістральних вулиць за межі території «Львівгазу», будівлі та водойми якого розташовані в межах детального плану.

Загалом проект ДПТ передбачає продовження бічної вул. Шевченка для розбудови сполучення між районами Рясне та Білогорща. Для цього в районі вул. Автобудівельників пропонують збудувати транспортне кільце із зеленою зоною всередині. Вздовж вулиць передбачені тротуари та велодоріжки.

На проектованій бічній вул. Шевченка, поблизу асфальтного заводу «Онур», запроектована зупинка громадського транспорту, а в майбутньому – запуск автобусного маршруту.

Автостоянку біля «Онуру» розширять уздовж запроектованої вулиці. Також парковки облаштують навпроти ПАТ «Львівгаз» та СТО. Додатково гостьові парковки планують облаштувати по обидва боки транспортного кільця. В межах проектованого кільця створять зелену зону зі штучною декоративною водоймою. Побудувати кільце планується впродовж наступних 3-7 років.

Схема майбутньої кільцевої розв’язки

Крім цього, ДПТ передбачає відновлення під’їзної гілки залізничної колії, що вела до заводу «Хімсільмаш», із організацією регульованого переїзду на добудованій бічній вул. Шевченка. Автори проекту ДПТ зазначають, що зараз у цьому районі розташована низка промислових підприємств, а невдовзі промзона може стати великим бізнес-хабом для підприємств-переселенців із інших областей. Тож відновлення залізничної гілки має покращити промислову логістику.

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі вул. Шевченка, вул. Конвеєробудівників та залізничної колії відбудеться 4 квітня о 15:00 у Пороховій вежі.