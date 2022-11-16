Львівська міськрада продала колишні склади на вул. Личаківській за 6,5 млн грн
Управління комунальної власності Львівської міськради продало дві будівлі на вул. Личаківській, 217а за 6,5 млн грн. Будівлі придбала 20-річна львівʼянка Анастасія Жидачевська.
Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 219,6 м2 на вул. Личаківська, 217а, розташовані між вул. Ромоданівською і Голинського. Будівлі не перебували в оренді й не використовувались кілька років. Їх виставили на продаж 23 жовтня. Аукціон відбувся на сайті публічних закупівель Prozorro. Продажі 14 листопада. Купити обидва будинки зголосилися двоє підприємців – Анастасія Жидачевська та Олег Яремко.
В обидвох аукціонах перемогла Анастасія Жидачевська, яка придбала одну будівлю на вул. Личаківській, 217а за 4,2 млн грн, а другу за 2,4 млн грн.
14 листопада управління комунальної власності ЛМР повідомило Анастасії Жидачевській про намір підписати угоду купівлі-продажу.
20-річна Анастасія Жидачевська народилася в Дубліні, однак зараз зареєстрована на вул. Голинського, 5 у Львові.