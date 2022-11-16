Дві будівлі на вул. Личаківська, 217а тривалий час пустували

Управління комунальної власності Львівської міськради продало дві будівлі на вул. Личаківській, 217а за 6,5 млн грн. Будівлі придбала 20-річна львівʼянка Анастасія Жидачевська.

Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 219,6 м2 на вул. Личаківська, 217а, розташовані між вул. Ромоданівською і Голинського. Будівлі не перебували в оренді й не використовувались кілька років. Їх виставили на продаж 23 жовтня. Аукціон відбувся на сайті публічних закупівель Prozorro. Продажі 14 листопада. Купити обидва будинки зголосилися двоє підприємців – Анастасія Жидачевська та Олег Яремко.

В обидвох аукціонах перемогла Анастасія Жидачевська, яка придбала одну будівлю на вул. Личаківській, 217а за 4,2 млн грн, а другу за 2,4 млн грн.

14 листопада управління комунальної власності ЛМР повідомило Анастасії Жидачевській про намір підписати угоду купівлі-продажу.

20-річна Анастасія Жидачевська народилася в Дубліні, однак зараз зареєстрована на вул. Голинського, 5 у Львові.