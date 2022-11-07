Приміщення підвалу загальною площею 132 кв. м розташовані в будинку на просп. Свободи, 49

Управління комунальної власності Львівської міськради продало підвали на просп. Свободи, 49 за 2,7 млн грн. Приміщення придбала львівська підприємиця Ангеліна Пенська, яка орендувала ці підвали під склад із 2017 року.

Йдеться про підвальні приміщення триповерхового будинку на просп. Свободи, 49 у Львові загальною площею 132 м2. Приміщення виставили на продаж 16 жовтня. Аукціон відбувся на сайті публічних закупівель Prozorro. Продажі 6 листопада. Купити будинок зголосилися лише одна учасниця, львівська підприємиця Ангеліна Пенська, яка запропонувала купити підвали за 2,7 млн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула 2,5 тис. грн або 566 доларів США. 6 листопада управління комунальної власності ЛМР повідомило Ангеліні Пенській про намір підписали угоду купівлі-продажу.

Ангеліна Пенська орендувала ці приміщення з 2017 року, а у 2022 році вирішила їх викупити. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ангеліна Пенська живе у Львові та зареєстрована як ФОП. Займається роздрібною торгівлею.