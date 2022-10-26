Управління комунальної власності Львівської міськради через електронний аукціон знайшло орендарів на три занедбані будівлі у Стрийському парку. Нові орендарі зможуть відкрити в парку кафе або ж крамниці з різними товарами. Під час аукціонів вартість запропонованої орендної плати зросла 10-17 разів.

Аукціони на три об'єкти у Стрийському парку відбулись 25 жовтня на платформі Prozorro.Продажі. За результатами управлінню комунальної власності вдалося знайти орендарів на закинуті приміщення. Зокрема, йдеться про такі об’єкти:

Ротонда на вул. Самчука, 8а (44,5 м2)

Вартість оренди ротонди – колишнього павільйону кондитерської фірми Sarotti, акції якої належали компанії Nestlé, зросла майже у 17 разів від стартової та становить 165 101 грн на місяць.

Переможцем аукціону, як уточнили ZAXID.NET в управлінні комунальної власності ЛМР, став ФОП Аренович Іван Мирославович. За даними YouControl, він разом з батьком Мирославом Ареновичем та львів’янкою Галиною Шип є власниками ТзОВ «Львів-кіно». Мирослав Аренович колись був директором комунального кінотеатру «Львів» Львівської обласної ради у Стрийському парку.

Павільйон цегельні на вул. Самчука, 12-а (14,4 м2)

Вартість оренди кубічного павільйону колишньої цегельні Felicja з Рудок зросла майже у 19 разів від стартової та становить 65 200 грн. Переможець аукціону – ПП «Технохаб», засновник компанії – юрист зі Стрия Тарас Сенів.

Павільйон на вул. Самчука, 14-б (24,9 м2)

Вартість оренди колишнього тютюнового павільйону зросла у 10,5 раза від стартової та становить 60 001 грн. Перемогла на аукціоні Федак Ірина Ярославівна – підприємиця з Рави-Руської, що займається наданням послуг мобільного харчування.

Незабаром з усіма переможцями аукціонів мають підписати договори про оренду на 5 років. Згідно з цільовим призначенням будівель у Стрийському парку, тут відкриють кафе, продаватимуть сувеніри та інші товари.

Перші павільйони у Стрийському парку збудували з нагоди влаштування галицької крайової промислової виставки, яка проходила у 1894 році. В 1921 році більшість старих павільйонів розібрали, натомість спорудили павільйони Східних торгів.