Апарт-готель на "Новому Львові"запрацює наприкінці 2023 року

Міжнародний готельний оператор Louvre Hotels Group (Франція) перебуває на фінальній стадії підписання франчайзингової угоди за проектом апарт-готелю у складі комплексу Kristal Plaza, що зведений на вул. Панаса Мирного у Львові. Про це під час готельного форуму у Львові розповів директор з розвитку готельного оператора Філіп Кампаньйо, повідомляє Українська асоціація готелів і курортів.

Ідеться про апарт-готель на 73 номери під маркою Tulip Residences, що належить оператору Louvre Hotels Group. Девелопером проекту є Галицька будівельна гільдія. Відкриття апарт-готелю заплановане на кінець 2023 року. Додамо, що об’єкт розташований неподалів Lviv Tech City та Українського католицького університету.

«Ми у Louvre Hotels Group віримо у стрімке відновлення готельного ринку України після вашої перемоги, в першу чергу – Львова, Києва, Буковелю та Івано-Франківська, далі – Одеси, Харкова, Дніпра і Запоріжжя. І саме тому наша група в кінці минулого року прийняла свідоме рішення на рівні ради директорів підтримати українських готельних девелоперів своїм внеском у проекти, пропонуючи сильні і перспективні бренди з нашого портфоліо, а також потужні системи глобального бронювання і лояльності гостей», – сказав Філіп Кампаньйо.

Louvre Hotels Group заснована у 1976 році у Франції, з 2015 року входить до Jin Jiang International. Група має мережу з понад 1600 готелів від 1 до 5 зірок у 60 країнах світу.

За даними сервісу YouControl, Галицька будівельна гільдія заснована у Львові у 2011 році, її співвласниками є Тарас Мужик, Олександр Криштофор і Назар Буский. Серед проектів компанії – студентський гуртожиток та інформаційно-ресурсний центр при Українському католицькому університеті, адміністративний центр підприємства «Снєжка-Україна», низка торгових центрів і житлових будівель (ЖК Viking Park, Avalon Up тощо), а також – об'єкти промислового будівництва.