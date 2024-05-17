У четвер, 16 травня, двох жителів Рівненського району затримали та примусово доставили до ТЦК та СП. За інформацією поліцейських, чоловіки перебували в розшуку за ухилення від мобілізації, конфліктували та чинили опір правоохоронцям і представникам ТЦК. Втім, законність дій держслужбовців наразі перевіряє спеціальна комісія.

Інцидент на СТО в місті Березне Рівненського району стався 16 травня близько 13:00. Поліцейські спільно із представниками ТЦК виявили 36-річного жителя села Тишиця, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіку запропонували поїхати у медзаклад для проходження військово-лікарської комісії, однак натомість він викликав на місце події 41-річного знайомого, який, як виявлось, також переховувався через проігноровану повістку.

«Обидва чоловіки почали конфліктувати, вчиняли спротив, і відмовлялись їхати до ТЦК та СП – тоді їх попередили про примусове доставлення», – зазначають у поліції.

Двоє жителів Рівненського району продовжили чинити опір, тож їх примусово доставили до ТЦК та СП, де на них склали протоколи за ст. 210 та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського чи військовослужбовця).

Наразі співробітники Управління головної інспекції та дотримання прав людини ГУНП у Рівненській області проводять перевірку щодо правомірності дій правоохоронців.