На вулиці Ковельській у Володимирі під колесами мікроавтобуса загинула жінка

У четвер, 16 травня, у місті Володимир сталася ДТП. Водійка Opel Vivaro не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і на смерть збила 32-річну пішохідку. Про це повідомили в поліції Волинської області.

Аварія на вулиці Ковельській сталася близько 16:10. 56-річна місцева жителька, яка перебувала за кермом Opel Vivaro, не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 32-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків.

Відповідно до висновку експертизи, водійка була твереза.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.