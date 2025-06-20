Смертельна аварія сталася 16 травня 2024 року на вулиці Ковельській у місті Володимирі

Володимирський міський суд виніс вирок водійці Opel Vivaro, яка виїхала на тротуар і збила на смерть 32-річну пішохідку. Обвинувачена Оксана Кривовіца розкаялася у вчиненому, відшкодувала чоловіку та малолітньому сину загиблої моральну шкоду, й отримала три роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 17 червня, аварія сталася 16 травня 2024 року на вулиці Ковельській у місті Володимир. За даними слідства, 56-річна Оксана Кривовіца не впоралася з керуванням автомобіля Opel Vivaro, виїхала на тротуар і збила пішохідку. Від отриманих травм 32-річна потерпіла померла на місці події.

Обвинувачена повністю визнала свою провину та розкаялась. Вона розповіла, що отримала водійські права за рік до аварії, практичного досвіду майже не мала. За словами жінки, у день інциденту вона їхала разом із чоловіком, який перебував напідпитку й кричав на неї. Обвинувачена намагалася припаркувати автомобіль, включила покажчик повороту й під час здійснення маневру переплутала педалі, внаслідок чого збила пішохідку.

Чоловік загиблої розповів у суді, що обвинувачена компенсувала завдану моральну шкоду у повному розмірі. Просив призначити жінці умовне покарання, але забрати водійське посвідчення на максимальний строк.

Суддя Тетяна Пустовойт визнала Оксану Кривовіцу винною за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.