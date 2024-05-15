Виробників сигарет підозрюють у виробництві нелегальної продукції

У середу, 15 травня, головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки та територіальні підрозділи БЕБ одночасно проводять 24 обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема, обшуки тривають на Львівській тютюновій фабриці, що у Винниках.

«Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет Marshal, URTA, BRUT, BL, Marvel, Compliment тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну», – повідомили в БЕБ.

У відомстві зазначили, що йдеться про масове виробництво сигарет для подальшої реалізації в Україні та країнах ЄС. Попередньо встановлено, що більшість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень виявили велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

Обшуки тривають у цехах та складських приміщенннях тютюнових фабрик

Нардеп, голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев уточнив, що обшуки відбуваються у найбільших вітчизняних виробників тютюну, зокрема, на Львівській фабриці.

«Так, серед них відома львівська фабрика і фабрика відомого нам з вами конвертатора з Києва», – написав Данило Гетманцев.

«На сьогодні виготовлення нелегального тютюну заблоковано повністю. Маю обґрунтовану надію назавжди», – вважає він.

До обшуків та перевірок залучені криміналісти та податкова служба.

Варто зауважити, що обшуки БЕБ та інших контролюючих органів на Львівській тютюновій фабриці відбуваються регулярно, однак інформації про результати розслідувань немає.