8-річна Діана зі своїм рятівником, дитячим хірургом Дмитром Грицаком

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 8-річну дівчинку з Тернополя, яка у дитинстві випадково випила мийний засіб і обпекла стравохід. З часом діаметр стравоходу звузився до критичних розмірів, одного міліметра, і дитина не могла не то що їсти, а навіть пити. Врятувати її могла лише надскладна операція.

8-річна Діана з Тернополя, коли їй було 11 місяців, випадково натрапила на пляшечку з рідиною для миття посуду та зробила кілька ковтків. Лікарі, до яких привезли немовля, з’ясували, що рідина встигла обпекти слизову оболонку стравоходу. Майже місяць вони лікували наслідки опіку. І ніби минулося, але за якийсь час у дівчинки виникло надмірне слиновиділення та труднощі з ковтанням їжі, повідомили у лікарні.

Лікарі вирішили перевірити стан ураженого органа та провести ендоскопію. Та тоненька трубка ендоскопа не змогла увійти в стравохід дитини. А вже за кілька днів після невдалого обстеження Діана не могла ковтнути навіть воду. Медики встановили діагноз: післяопіковий рубцевий стеноз стравоходу. Мийний засіб обпік малечі не лише слизову, а й сам орган. З часом м’язи перетворилися на рубець, що стиснув стравохід і їжа вже не могла проходити по ньому.

«Роками Діанка постійно приїжджала до лікарні на бужування. Це така процедура, під час якої дитині під наркозом вводять спеціальний балончик, який під тиском розширює стравохід. Однак з часом процедура перестала бути ефективною. Її доводилось виконувати все частіше і частіше. І дитина могла їсти тільки рідке», – кажуть у лікарні.

За порятунком мама дівчинки звернулася до львівських спеціалістів. Дівчинку ще раз ретельно обстежили і запронували єдиний можливий вихід – радикальну операцію. На момент хірургічного втручання діаметр стравоходу дитини звузився до критичного розміру – одного міліметра, при нормі – 1,5 см. Зволікання з операцією могло призвести до того, що дитина не могла не тільки споживати рідку їжу, а й пити. Рідні дівчинки погодилися на операцію.

«Ми вирішили ппровести загрудинну товстокишкову пластику стравоходу. Тобто стравохід дитини ми замінили частинкою її власного товстого кишківника: взяли фрагмент довжиною 26 см, провели транспозицію за грудину, пришили його зверху - до горла, а знизу - до шлунку. І зараз їжа потрапляє до шлунку Діани через ту пересаджену частинку кишки, яка тепер виконує функцію стравоходу»,– повідомив хірург Дмитро Грицак.

Операція тривала 4,5 години. Зараз дівчинка одужує і потрохи починає вживати тверду їжу. Мріє незабаром скуштувати піцу.