Олександр Сирський кілька днів працював на Харківщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські військові розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. За його словами, таким чином окупанти намагаються змусити Україну задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram-каналі у п’ятницю, 17 травня.

За словами Олександра Сирського, росіяни розпочали наступ раніше, ніж планували, бо помітили перекидання українських військ. Втім, Збройні сили РФ не змогли прорвати оборону.

«Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів», – розповів Олександр Сирський.

Головнокомандувач також зауважив, що попереду на Україну чекають важкі бої, а росіяни активно готуються до цього. Він наголосив, що Сили оборони мають утримувати займані рубежі та позиції, щоб не допустити просування росіян.

«За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків», – наголосив Олександр Сирський.

Олександр Сирський також повідомив, що протягом кількох днів працював у Харківській області. Зокрема, у всіх бригадах, які ведуть бойові дії на Харківщині, а також відвідав один із батальйонів, який обороняє Вовчанськ. Там головнокомандувач вирішував питання перегрупування військ та спрощення системи забезпечення.

Нагадаємо, начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що росіяни утримують у полоні близько 40 жителів Вовчанської громади. За його словами, полонені – літні люди. Окупанти не дозволяють їм евакуюватися на підконтрольну Україні територію і постійно допитують.