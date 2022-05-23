Внаслідок зіткнення у автомобіля Alfa Romeo відлетіло колесо та влучило у автомобіль Opel, який їхав неподалік

У селі біля Володимира сталась аварія за участю трьох автомобілів, у якій загинув 43-річний водій Ford. За попередньою інформацією, саме він спричинив ДТП. На зустрічній смузі Ford зіткнувся з Alfa Romeo, внаслідок удару в якого відлетіло колесо і влучило у Opel, що їхав неподалік. Внаслідок аварії травми отримав водій Alfa, наразі він у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 16:00 у неділю, 22 травня, в селі Верба Володимир-Волинського району.

За інформацією слідчих, 43-річний водій Ford Focus виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Alfa Romeo під керуванням 40-річного мешканця Нововолинська. У Alfa Romeo відлетіло колесо та влучило у авто Opel Zafira, за кермом якого перебувала 28-річна мешканка Волині.

Внаслідок ДТП водій Ford загинув на місці події. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, травмувався також водій Alfa Romeo, його госпіталізували. У водійки Opel виявили незначні тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).