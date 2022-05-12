Водій міжнародного рейсового автобуса допустив зіткнення з ПАЗ, який їхав попереду

У селі на Волині сталась аварія за участі двох автобусів, один з яких прямував за кордон. За версією поліції, його водій допустив зіткнення з автобусом ПАЗ, який їхав попереду. Внаслідок удару постраждали шестеро пасажирів.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 10:20, у четвер, 12 травня. Поблизу села Троянівка Камінь-Каширського району водій міжнародного рейсового автобуса допустив зіткнення із транспортним засобом ПАЗ, який рухався попереду.

В рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа, ніхто з них не постраждав. Наразі за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів автобуса ПАЗ.

«Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції селища Маневичі. Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події», – йдеться у повідомленні. Більше деталей повідомлять згодом.