На сільській дорозі зіткнулись мотоцикли Lifan та Viper

У селі на Волині сталась аварія за участі двох мотоциклістів. На дорозі зіткнулись 16-річна водійка мотоцикла Viper та 27-річний нетверезий водій Lifan. Внаслідок зіткнення водійка та її 17-річна пасажирка отримали травми, їх госпіталізували. Хто спричинив ДТП, наразі з'ясовує поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у вівторок, 10 травня, у селі Качин Камінь-Каширського району. 16-річна дівчина, керуючи мотоциклом Viper, по зустрічній смузі руху допустила зіткнення із мотоциклом Lifan. За його кермом був 27-річного місцевий мешканець.

Внаслідок аварії водійка та 17-річна пасажирка мотоцикла Viper отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні. Поліція встановила, що водій мотоцикла Lifan перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 85 тис. грн.