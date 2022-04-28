Автомобіль Renault Laguna, за кермом якого була 17-річна дівчина, злетів у кювет і перекинувся на дах

У селі Іванчиці Луцького району 17-річна водійка Renault Laguna злетіла в кювет, внаслідок чого постраждали троє людей. Травми отримала сама водійка, а також двоє пасажирів, серед яких була 14-річна дівчина.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у середу, 27 квітня, у селі Іванчиці, за 26 км від Луцька. За кермом автомобіля Renault Laguna перебувала 17-річна жителька Луцького району. Водійка, ймовірно, не впоралась з керуванням та злетіла у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах.

Внаслідок аварії водійка отримала травми. Крім того, постраждали також двоє пасажирів автомобіля, серед них 14-річна дівчина. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, також в салоні автомобіля перебував 43-річний чоловік. Усіх потерпілих доправили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум до 8,5 тис. грн штрафу.