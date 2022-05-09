Під час різкого повороту велосипедист потрапив у смертельну ДТП під Луцьком
51-річний велосипедист зіткнувся з Volkswagen Golf
У селі Тарасове під Луцьком водій Volkswagen наїхав на 51-річного велосипедиста. Потерпілого доправили до лікарні, втім, за декілька годин він помер. За попередньою інформацією, зіткнення виникло тоді, коли велосипедист різко намагався змінити траєкторію руху.
Аварія сталася близько 12:00 у понеділок, 9 травня, в селі Тарасове під Луцьком. Як повідомляє прес-служба поліції Волині, водій Volkswagen наїхав на велосипедиста.
«23-річний водій Volkswagen Golf допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та різко намагався змінити траєкторію руху. 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, через декілька годин від отриманих травм він помер», – йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.