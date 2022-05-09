Смертельна аварія сталась у селі Тарасове під Луцьком

У селі Тарасове під Луцьком водій Volkswagen наїхав на 51-річного велосипедиста. Потерпілого доправили до лікарні, втім, за декілька годин він помер. За попередньою інформацією, зіткнення виникло тоді, коли велосипедист різко намагався змінити траєкторію руху.

Аварія сталася близько 12:00 у понеділок, 9 травня, в селі Тарасове під Луцьком. Як повідомляє прес-служба поліції Волині, водій Volkswagen наїхав на велосипедиста.

«23-річний водій Volkswagen Golf допустив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку та різко намагався змінити траєкторію руху. 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, через декілька годин від отриманих травм він помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.