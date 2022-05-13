Водій, який їхав за кермом вантажівки DAF, не постраждав

У селі Озерце біля Луцька сталась аварія, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Імовірно, ДТП спричинив 21-річний водій Nissan, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Травми отримав сам водій та ще четверо його пасажирів, всім їм від 20 до 23 років. Наразі вони перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась опівночі в п'ятницю, 13 травня, у селі Озерце Луцького району. Попередньо відомо, що 21-річний водій Nissan Navara, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою DAF.

Внаслідок удару травмувались четверо пасажирів легковика. Відомо, що це дівчата 20 та 22 років та хлопці 22 та 23 років. Крім того, постраждав також сам водій. Усіх п'ятьох потерпілих доправили до лікарні.

За кермом вантажівки був 32-річний мешканець Луцька, він не постраждав.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.