Чоловік за кермом легковика виїхав на зустрічну та зіткнувся з вантажівкою

Суд на Волині призначив 12 років тюрми 22-річному водієві, який спричинив смертельну аварію. Через чоловіка загинули двоє людей, і ще двоє отримали травми. Слідство встановило, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, аварію нетверезий водій спричинив опівночі 13 травня 2022 року в селі Озерце Луцького району. Чоловік перебував за кермом автомобіля Nissan Navara. Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF.

У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми середнього ступеня важкості.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 28 листопада. Його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть декількох осіб).

«Суд призначив волинянину, вже судимому за самовільне залишення військової частини, максимальне покарання: 12 років позбавлення волі з позбавленням на 10 років права керувати транспортними засобами», – йдеться у повідомленні.



Засуджений перебуває під вартою. Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.