Аварія сталась на автодорозі сполученням Ковель – Турійськ

Неподалік Ковеля сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що у ДТП загинули військовослужбовці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 15:00 у понеділок, 27 листопада, біля села Городилець Ковельського району, що біля Ковеля. «36-річний водій Honda не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes під керуванням 27-річного турійчанина», – описують обставини аварії у поліції.

Внаслідок цього водій та 30-річна пасажирка легковика загинули. Водій та пасажир мікроавтобуса отримали легкі травми, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.