У Львові двоє скутеристів раптово зупинилися посеред дороги, в них в’їхав автомобіль і пошкодив колесо. Ніхто з учасників ДТП не постраждав, але виявилося, що двоє скутеристів нетверезі, один з них впав, а другий допомагав йому підвестися.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, ДТП трапилася на вулиці Княгині Ольги.

«Щоб не збити двох скутеристів, що стояли посеред дороги, водій легковика почав екстрено гальмувати, однак не впорався з керуванням і в’їхав у бордюр, пошкодивши колесо. Як виявилося, скутеристи стояли на дорозі, бо один з них впав, а другий йому допомагав», – повідомили у патрульній поліції.

Нетверезі водії скутерів зупинилися посеред дороги (фото патрульної поліції)

Як видно з оприлюднених фото, обидва скутери мали сумки для кур’єрської доставки.

У водія скутера Yamaha Gear виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на драгері показала результат 1,32 проміле. Крім того, він немав і ніколи не отримував посвідчення водія і вже притягався за це до відповідальності. П’яним за кермом він попався також не вперше за рік. На нього патрульні склали протоколи за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне протягом року нетверезе кермування) та ч.5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права).

Його колега на такому ж скутері теж ніколи не отримував посвідчення водія. У нього поліцейські також підтвердили ознаки алкогольного сп’яніння – 1,49 проміле. На цього порушника винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (п’яне водіння) КУпАП.