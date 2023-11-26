У Львові водій автомобіля Fiat Ducato зіткнувся з іншим авто та в’їхав в дорожній знак і браму будинку. Під час оформлення документів виявилося, що він сильно п’яний. ДТП трапилася 25 листопада на вулиці Личаківській.

«36-річний керманич автомобіля Fiat Ducato виїжджаючи з повороту здійснив наїзд на автомобіль Volkswagen Jetta. Далі він виїхав на тротуар, де зіштовхнувся зі бетонним стовпом та брамою будинку. Зупинив автомобіль знак 3.34 "Зупинка заборонена"», – повідомила 26 листопада прес-служба патрульної поліції Львова.

Під час спілкування із водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат 2,86 проміле алкоголю при нормі 0,2.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.