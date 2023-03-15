Чоловік за кермом Opel Astra збив 22-річну лучанку на пішохідному переході

Суд призначив чотири роки тюрми 33-річному водієві, який восени минулого року на смерть збив жінку. Чоловік наїхав на пішохідку, яка саме переходила дорогу по пішохідному переходу. Від важких травм 22-річна потерпіла померла в лікарні. Окрім ув'язнення, суд також зобов'язав чоловіка виплатити 1 млн грн компенсації рідним загиблої.

Аварію чоловік вчинив вдень 19 листопада минулого року на вулиці Глушець у Луцьку. Керуючи автомобілем Opel Astra, він перевищив дозволену швидкість руху та під час обгону на пішохідному переході наїхав на 22-річну жінку. Вона за кілька годин вона померла в лікарні.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в середу, 15 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Суд визнав 33-річного чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

«Суд призначив йому чотири позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами. Окрім того, з нього буде стягнуто майже 140 тис. грн матеріальної та один мільйон гривень моральної шкоди, завданої потерпілим», – йдеться у повідомленні.