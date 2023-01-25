Ковельський суд призначив чотири роки ув'язнення колишньому патрульному, який в 2018 році спричинив смертельну аварію. Чоловік на швидкості в'їхав у ВАЗ, що рухався попереду в тому ж напрямку. Внаслідок ДТП загинув 33-річний чоловік – пасажир ВАЗу. Суд дійшов до висновку, що аварія сталась через те, що водій BMW значно перевищив швидкість. Відомо, що обвинувачений Богдан П. заперечував свою провину.

Аварія сталась ввечері 2 січня 2018 року на вулиці Луцькій у Ковелі. Водій автомобіля BMW допустив зіткнення з ВАЗ-2104, який їхав у попутному напрямку в тій же смузі руху. Внаслідок аварії у лікарні від травм помер 33-річний пасажир ВАЗ. Травмувався також 45-річний водій.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, за кермом автомобіля BMW був 27-річний інспектор патрульної поліції, який у той день не перебував при виконанні службових обов'язків – чоловік мав вихідний. Відомо, що у патрульній поліції Богдан П. пропрацював недовго: лише за два тижні до ДТП він прийняв присягу як патрульний поліцейський.

Судове засідання у цій справі відбулось 13 січня 2023 року, повідомляє «Ковель.Медіа». Свою провину обвинувачений не визнав. Пояснював, що в той день були погані погодні умови, відтак ВАЗ він помітив в останню секунду до зіткнення. У вироку наведені декілька цитат обвинуваченого:

«Видимість була нуляча»;

«Дорога була погана, яма на ямі»;

«Освітлення нуляче, я дійсно не бачив»;

«На спідометр не дивився, швидкості сильно не було в мене»;

Машину, з якою зіткнувся, побачив «прямо перед очима, побачив силует машини, її ліхтарів не бачив»;

«В той момент їхала встречка, доля секунди, проїхала встречка, силует машини і удар».

Однак вина чоловіка підтверджувалась іншими доказами. Один зі свідків розповів, що BMW обігнав його перед поворотом на село Волошки. Щодо швидкості, то він сам обігнав фуру на швидкості 120 км/год, а BMW обігнав його, отже той їхав понад 120 км/год. Інший свідок також розповів, що перед зіткненням BMW обганяв інші автомобілі.

Запис камер відеоспостереження прилеглої території на вулиці Луцькій засвідчив, що у ВАЗ-2104 усі освітлювальні прилади були справні.

Суддя Сергій Панасюк визнав Богдана П. винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив йому чотири роки тюрми. Також йому на два роки заборонять керувати транспортом.

За експертизи Богдан П. повинен буде заплатити 15,3 тис. грн. Крім цього, суддя також постановив виплатити 65 тис. грн моральної компенсації та майнової шкоди потерпілій стороні.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.