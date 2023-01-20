Чоловік збив 58-річну мешканку Шацька, яка їхала на велосипеді

У Шацьку п'яний 35-річний водій на смерть збив велосипедистку і втік. Розшукали його вже за три години після інциденту. Наразі затриманий перебуває в СІЗО. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми.

Зазначимо, що аварію чоловік скоїв близько 18:00 у четвер, 19 січня. У Шацьку він наїхав на велосипедистку та втік з місця ДТП. Жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої. Її особу встановили – це 58-річна місцева мешканка.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили велосипед з механічними пошкодженнями та деталі транспортного засобу, на якому було скоєно ДТП. Ретельно зібрані речові докази й допомогли у встановленні водія-порушника. Спочатку правоохоронці з’ясували, що авто було двох кольорів, а згодом – місцеві вказали на особу, яка мала такий транспортний засіб», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Вже за три години водія автівки, 35-річного мешканця Шацька, знайшли і затримали. Окрім того, як виявилося, він був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми. Наразі водій перебуває у СІЗО.