У момент аварії 60-річна бабуся вела у руках велосипед, на якому сидів її онук

На Рівненщині п'яний 26-річний водій ВАЗ наїхав на двох жінок та трирічного хлопчика. Всі постраждалі – члени однією сім'ї. Внаслідок ДТП 60-річна жінка загинула, її донька отримала незначні травми, а онук потрапив у реанімацію. Водій втік з місця ДТП, але згодом його знайшла поліція. Як виявилось, він перебував у стані сильного сп'яніння: драгер показав десятикратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові. Наразі водія затримали і відправили у СІЗО. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Аварія сталась близько 18:30 у неділю, 8 січня. Неподалік села Калинівка Степанської громади водій ВАЗ-2104 допустив наїзд на трьох мешканців селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Хлопчик перебував на багажнику велосипеда, якого вела у руках бабуся. Почувши гуркіт авто, матір кинулася забирати сина.

Після наїзду водій з місця події втік, залишивши ВАЗ в полі неподалік. Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть 60-річної жінки.

Крім того, незначних травм зазнала і її 29-річна донька, якій надали необхідну допомогу. А її трирічного сина із переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні.

«На пошуки керманича орієнтували всі екіпажі поліції, втім невдовзі він сам прийшов на місце ДТП. Ним виявився 26-річний мешканець села Калинівка. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що і підтвердив прилад драгер – 1,98 проміле», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. Додамо, що такий показник сп'яніння в десять разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 КК України (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.