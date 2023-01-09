Медики намагались врятувати життя потерпілої 69-річної жінки, але безуспішно

У Рівному 69-річна пішохідка загинула внаслідок наїзду маршрутки. Попередньо встановлено, що жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від важких травм потерпіла загинула на місці.

Аварія сталась близько 07:30 в понеділок, 9 січня, на вулиці В’ячеслава Чорновола. «Попередньо відомо, що водій маршрутного таксі сполученням «Рівне-Квасилів» допустив наїзд на 69-річну рівнянку, яка перебігала проїзну частину поза межами пішохідного переходу», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Рівненщини.

Медикам швидкої не вдалося врятувати життя пішохідці: від отриманих травм вона загинула. За зовнішніми ознаками водій маршрутки був тверезий, втім, у нього відбиратимуть біологічні зразки для більш точних висновків.

Станом на 09:00 на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група. Патрульні поліцейські регулюють рух на цій ділянці дороги.