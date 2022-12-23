Автомобіль Audi A6 перекинувся у меліоративну канаву неподалік села Глинне

Рівненський суд призначив три роки тюрми 27-річному водієві, з вини якого втопився пасажир. Аварія сталась у квітні 2020 року. Тоді п'яний водій Audi не впорався з керуванням і злетів з дороги у канаву. Водій вижив, але його 32-річний пасажир не зумів вибратись зі легковика і втопився. Суд першої інстанції призначив чоловікові лише умовний термін, але прокурори подали апеляцію з вимогою посилити покарання. Апеляційний суд дослухався і змінив вирок, призначивши чоловікові три роки ув'язнення.

Зазначимо, що ДТП сталася у квітні 2020 року між селами Хміль та Глинне Березівської громади. Тоді 27-річний мешканець села Хміль сів за кермо автомобіля Аudi А6 у стані алкогольного сп'яніння. Перевищивши швидкість він не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та наїхав на придорожнє дерево. Автомобіль перекинувся у меліоративну канаву, внаслідок чого 32-річний пасажир легковика втопився.

У жовтні минулого року суд визнав винним водія Аudi, але звільнив його від основного покарання, призначивши іспитовий термін. З цим вироком не погодилась прокуратура.

«Прокуратура подала апеляційну скаргу. Судді Рівненського апеляційного суду погодились з доводами прокурора та призначили винуватцеві ДТП покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.