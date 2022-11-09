Райсуд на Рівненщині оштрафував католицького священика, якого затримали на п'яному водінні. Вальдемара Шляхту, який їхав за кермом ЗАЗ-Daewoo, зупинили у жовтні цього року неподалік Острога. Тест на драгері показав два проміле алкоголю, що в десять разів перевищує допустиму норму. Суд визнав його винним і призначив 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Острозького райсуду, священика зупинили пообіді 8 жовтня в селі Грем'яче Острозької громади. Чоловік їхав за кермом автомобіля ЗАЗ-Daewoo. Тест на драгері показав два проміле, що у десять разів перевищує допустиму норму.

З цими результатами чоловік погодився. Поліцейські склали адмінпротокол, щодо якого священик також ніяких заперечень до суду не подав. Водночас на судове засідання не прийшов, тож суд розглядав справу без його присутності.

Суддя Володимир Назарук визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Також йому на рік заборонили сідати за кермо.

Наразі постанова ще не набрала законної сили, священик може оскаржити її в апеляційному суді.

Судячи з інформації із відкритих джерел, з 2019 року Вальдемар Шляхта очолює релігійну громаду парафії успіння пресвятої Діви Марії римсько-католицької церкви у Острозі.