Рівненський суд на 22 з половиною роки заборонив керувати транспортом водієві, якого тричі за рік затримували за нетверезе водіння. Також йому призначили 15 діб арешту. Суд призначив суворе покарання, оскільки чоловік не виправлявся та не виконував попередні постанови.

Про рішення Рівненського апеляційного суду стало відомо у понеділок, 7 листопада, після повідомлення прес-служби. Зазначається, що чоловіка тричі за рік затримували на п'яному водінні. Зокрема, втретє його зупинили в селі неподалік Острога на початку червня цього року. Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити огляд у лікарні він категорично відмовився.

На 33-річного чоловіка склали адмінпротокол за ч.3 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння, вчинене повторно). Суд першої інстанції визнав його винним і призначив 15 діб арешту.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення права керувати транспортом на десять років. Однак суд вирішив додати невідбуту частину покарання, тож сумарно термін такої заборони склав 22 роки та шість місяців.

Чоловік не погодився з рішенням і подав апеляцію, але колегія суддів її відхилила. «Призначаючи покарання, суд застосував ч.3 ст. 30 КУпАП. У ній зазначається, що якщо особа, яку суд позбавив права керування транспортними засобами, до закінчення строку дії такого стягнення вчиняє нове адміністративне правопорушення, до стягнення за вчинення нового адміністративного правопорушення приєднується невідбута частина стягнення. На думку апеляційного суду, такий вид адміністративного стягнення є справедливим та достатнім для виправлення адмінправопорушника», – йдеться у рішенні.