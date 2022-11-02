Депутат Ростислав Котович відмовився від перевірки на стан сп'яніння

Депутат Івано-Франківської міської ради Ростислав Котович на своєму Peugeot Expert в’їхав у автомобіль Peugeot 508 на перехресті у центрі міста та намагався втекти із місця ДТП. Водія затримали перехожі, пізніше патрульні склали на нього протокол за п’яне водіння, проте депутат від перевірки на алкоголь відмовився. Далі справу розглядатиме суд.

Про ДТП із автомобілем депутата стало відомо після публікації відео аварії у соцмережах. На записі видно, як п’яного водія Peugeot Expert зупиняють перехожі та присоромлюють за п’яне водіння і намагання втекти з місця ДТП. За інформацією франківського видання «Галка», водій Peugeot Expert – Ростислав Котович, депутат Івано-Франківської міської ради від партії «Свобода» та учасник команди мера Руслана Марцінківа.

У прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області у коментарі «Галці» зазначили, що ДТП сталася ще ввечері понеділка, 31 жовтня. Близько 21:00 водій Peugeot Expert на перехресті вулиць Незалежності та Бандери, що в центрі Івано-Франківська, порушив правила дорожнього руху і спричинив ДТП. Поліцейські виявили у водія Peugeot Expert ознаки алкогольного сп’яніння, але чоловік відмовився від проходження тесту на місці та у медичному закладі. На депутата склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння) і за вчинення аварії, далі матеріали розглядатиме суд.

Зазначимо, 37-річний Ростислав Котович був обраний депутатом Івано-Франківської міської ради на місцевих виборах у 2020 році. Він балотувався ВО «Свобода» та як учасник команди теперішнього міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. У 2015 році Ростислав Котович також балотувався до міськради від ВО «Свобода», однак обраним не був. Депутат також керував франківським комунальним підприємством «Теплий дім», на посаду був призначений у січні 2021 року (зараз підприємство реорганізоване).