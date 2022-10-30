Легковий автомобіль з 5 людьми всередині злетів з дороги і загорівся

У неділю ввечері, 30 листопада, на трасі Київ–Чоп біля міста Броди трапилась смертельна ДТП. Легковий автомобіль з п'ятьма пасажирами злетів з дороги і загорівся, один з пасажирів загинув.

Як повідомив місцевому телеканалу «Броди Online» один з рятувальників, у легковому автомобілі, який злетів з дороги, було п'ятеро людей. Чотирьох осіб врятували військовослужбовці, які перебували на місці події, а один пасажир загинув.

Рятувальники оперативно загасили пожежу в машині. Причину цієї ДТП буде встановлювати слідство.