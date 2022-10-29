Автомобіль винуватця ДТП забрали на спецмайданчик

У Львові нетверезий водій автомобіля Renault Megan пошкодив дві запарковані машини ввечері п'ятниці, 28 жовтня. Про це повідомила патрульна поліції Львівщини наступного дня.

Так, інцидент трапився на проспекті Червоної Калини. 29-річний львів'янин, керуючи автомобілем Renault Megan, зіткнувся з двома автівками: Ford Focus та Volvo.

Коли на місце події приїхали поліцейські, то виявили у водія Renault ознаки алкогольного сп'яніння. Спочатку він пройшов перевірку на місці події за допомогою драгера. Чоловіка не влаштував результат і він захотів поїхати на аналіз у лікарню.

У лікарні перевірка водія-винуватця ДТП показала результат 2,02 проміле, що у 10 разів перевищує норму.

На водія склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Оскільки його автомобіль перешкоджав руху на дорозі, його евакуювали на спецмайданчик.