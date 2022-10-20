Водій сів за кермо у стані сильного сп'яніння

У Львові нетверезий водій вчинив ДТП. Ввечері 19 жовтня його автомобіль вдарив іншу автівку на вулиці Богдана Хмельницького. Після перевірки на драгері з’ясувалося, що рівень алкоголю в крові перевищує норму в понад 10 разів.

«Водій автомобіля Skoda Octavia був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автівкою Opel Vectra», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Інспектори помітили у 48-річного водія ознаки сп’яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 2,23 проміле алкоголю (при максимально допустимій нормі 0,2 проміле).

На порушника склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.