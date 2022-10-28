Аварія сталась неподалік села Шибалин, що біля Бережан

Тернопільський суд призначив дев'ять з половиною років ув'язнення 44-річному чоловікові, який у стані сп'яніння спричинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинуло подружжя, а також важко травмувався їхній п'ятирічний син. Відомо, що чоловік заплатив гроші родині загиблих і визнав провину, але все ж суд призначив йому суворе покарання.

Аварія сталась 8 листопада 2021 року на виїзді з села Шибалин неподалік Бережан. Водій Skoda Yeti виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Daewoo Lanos, у якому їхала сім'я із п'ятирічним хлопчиком.

Внаслідок зіткнення автомобілів водій Daewoo Lanos та його дружина загинули на місці ДТП, а дитину з важкими травмами доправили у лікарню. Відомо, що у подружжя залишився ще старший син, який того дня не перебував з сім’єю в автівці, а залишився вдома.

Як виявилось, 44-річний винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«Попри те, що у судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному та відшкодував шкоду родині загиблих, винній особі призначено покарання – дев’ять з половиною років позбавлення волі із позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Тернопільщини. Максимально йому загрожувало 12 років ув'язнення.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.